Gleisi Hoffmann: se existissem “infiltrados do PT” na equipe econômica, Brasil não estaria no fundo do poço

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu nesta segunda-feira (28) as acusações de Jair Bolsonaro sobre "infiltrados do PT" na equipe econômica do governo.

De acordo com a parlamentar, se realmente integrantes do PT fizessem parte da coordenação econômica brasileira, certamente o País não estaria no "fundo do poço".

"Delirando, Bolsonaro diz que há infiltrados do PT na equipe econômica. Se fosse verdade, a situação não estaria no fundo do poço. Gasolina estaria barata, investimento em alta, salário mínimo valorizado, arroz a preço justo, sem fuga de dólares. Se não está assim, o filho não é do PT", escreveu Gleisi no Twitter.