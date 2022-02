Gleisi: 'não podemos subestimar a máquina administrativa. A eleição vai ser dura'

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também destacou que Jair Bolsonaro "ainda vai subir" nas pesquisas de intenções de voto edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou que o partido não pode subestimar a possibilidade de crescimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenções de voto.

"Nós avaliamos que Bolsonaro ainda vai subir. Não subestimamos a máquina administrativa", afirmou. "Vai ser uma eleição dura. Vai depender do número de candidatos da terceira via, mas, em nenhuma das nossas gestões, ganhamos no primeiro turno", acrescentou. O relato dela foi publicado nesta quarta-feira (23) pela coluna Painel.

De acordo com a parlamentar, podem render votos a Bolsonaro o Auxílio Brasil, o vale-gás de R$ 52, e a promessa de crédito para ajudar os endividados.

A pesquisa CNT/MDA, divulgada na última segunda-feira (21), apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42,2% dos votos, contra 28% de Bolsonaro. O terceiro colocado foi Ciro Gomes, do PDT (6,7%).

Na disputa de segundo turno, Lula alcançou 53,2% dos votos, contra 35,3% de Bolsonaro.

