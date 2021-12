Governo Lula irá reverter venda de empresas da Petrobrás, diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), em entrevista à TV 247, criticou o entreguismo das privatizações tocadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição presidencial de 2022, o processo de venda da Petrobrás e suas subsidiárias será revisto.

“O Guedes continua com esta política tresloucada. É bom o mercado ter cuidado com o Guedes porque ele está fazendo isso e depois isso pode não dar certo, não dar bem. Vender a Petrobrás não é uma privatização qualquer. Vender a Petrobrás é vender o coração dos instrumentos de desenvolvimento do Brasil. Isso não dá pra aceitar. Vai ser uma briga. Vai ser uma briga no presente e se nós não vencermos vai ser uma briga no futuro. Não dá para aceitar a Petrobrás privatizada. É bom avisar os investidores, este pessoal que fica árduo para comprar, que isso pode ser ruim para eles porque não vamos aceitar isso de maneira tranquila”, disse a parlamentar, que emendou: a possibilidade de rever estas vendas "está incluída”.

Gleisi afirmou também que não se pode “aceitar” a entrega de um “patrimônio nacional”. “É muito ruim o que está acontecendo. O Guedes não dá estabilidade nenhuma para os mercados. O que estão fazendo com os precatórios agora é insegurança jurídica na veia. Tem dívidas reconhecidas já transitadas em julgado no Judiciário e eles estão mexendo nisso. Isso nós nunca fizemos. Agora, entregar um patrimônio nacional, entregar a Petrobrás, não vamos aceitar”.

