Indicação de Nikolas depõe contra a própria Câmara, diz Gleisi

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) criticou duramente pelo X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (7) a indicação e posterior eleição do deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) para a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Gleisi ainda criticou a eleição da deputada também bolsonarista Caroline De Toni (PL-SC) para presidir a Comissão de Constituião de Justiça. Tanto a presidência de Nikolas quanto a de De Toni, segundo Gleisi, depõem contra a própria Câmara dos Deputados. "Sobre a escolha dos presidentes das comissões na Câmara, é preciso dizer que nada tem a ver com o governo. Lidamos com quem a população elege, levando em conta o tamanho das bancadas. Assim como o PT presidiu a CCJ no ano passado, sendo a 2ª maior bancada, a alternância mediante acordos tem que acontecer. Mas também é preciso dizer que o desfecho de ontem foi muito ruim. PL indicou gente radical demais, desrespeitosa para CCJ e mal-educada, como o deputado para presidir a comissão da Educação. Isso depõe contra a própria Câmara, infelizmente. É lamentável", publicou Gleisi.

