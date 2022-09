Ipec em SC: Jorginho Mello tem 29% dos votos válidos

O PL e o Republicanos disputam as duas primeiras posições entre os eleitores catarinenses edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada nesta sexta-feira (30) e encomendada pela NSC Comunicação, mostrou que o candidato do PL ao governo de Santa Catarina, Jorginho Mello, tem 29% dos votos válidos, contra 23% do candidato à reeleição Moisés (Republicanos).

Outros três candidatos ficaram empatados tecnicamente: Gean Loureiro (União Brasil) com 16%, Décio Lima (PT) com 15% e Esperidião Amin (Progressistas) com 14%.

Odair Tramontin (Novo) teve 2%, Jorge Boeira (PDT), 1%, e outras três candidaturas não pontuaram.

Nos votos totais, Mello conseguiu 25%, seguido por Moisés, com 20%, e por Loureiro, com 14%.

Décio Lima ficou na quarta posição, com 13%, seguido por Amin (12%) e Tramontin (2%).

Outras quatro candidaturas não pontuaram. Brancos e nulos somaram 5% e não souberam responder, 9%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno (votos totais), Mello vence Moisés por 42% a 36%, Esperidião Amin por 42% a 34%, Loureiro por 43% a 31% e Décio Lima por 47% a 26%.

Amin ganha de Moisés por 40% a 39%, de Loureiro por 39% a 37% e de Lima por 47% a 27%.

Moisés vence Loureiro por 39% a 38% e Décio Lima por 46% a 29%.

Loureiro vence Décio Lima por 43% a 27%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.