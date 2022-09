Ipec para o Senado no RS: Olívio Dutra tem 28% e Ana Amélia, 25%

Apoie o 247

247 - Olívio Dutra (PT) aparece na frente da disputa ao Senado no Rio Grande do Sul, com 28%, seguido de Ana Amélia Lemos (PSD) com 25% e Hamilton Mourão (Republicanos) com 18%, informa pesquisa do Ipec divulgada nesta sexta-feira, 2.

Em seguida aparecem Comandante Nádia (PP), com 3%; Maristela Zanotto (PSC), Paulo Roberto da Rosa (DC) e Professor Nado (Avante), com 2%; e Airto Ferronato (PSB) e Fabiana Sanguiné (PSTU), com 1%.

Brancos e nulos somam 6%, enquanto 12% não sabem.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 62 municípios, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. Portanto, Dutra e Ana Amélia estão tecnicamente empatados.

A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02047/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-07668/2022.

