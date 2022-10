Ipec RS: Eduardo Leite tem 50% e Onyx Lorenzoni, 43%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Ipec para governador do Rio Grande do Sul, divulgada nesta sexta-feira (14), mostra que o candidato Eduardo Leite (PSDB) aparece com 50% e Onyx Lorenzoni (PL) tem 43% e das intenções de votos totais. Brancos e nulos aparecem com 4% e 3% dos eleitores não sabem ou não responderam.

Na projeção de votos válidos, na qual são desconsiderados votos brancos e nulos, Leite tem 54% e Onyx, 46%.

O Ipec ouviu 1.008 pessoas entre os dias 12 e 14 de outubro em 55 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

