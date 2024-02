Jorge Seif gastou R$ 32 mil dos cofres públicos para chegar a tempo ao ato de Bolsonaro na Paulista

Equipe do senador cancelou passagens a fim de que Seif retornasse do exterior para São Paulo no domingo. Custo total da viagem ultrapassou os R$ 77 mil edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O senador Jorge Seif (PL-SC) utilizou R$ 32 mil de recursos públicos para conseguir chegar a tempo ao ato de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25), segundo o jornal O Globo. O parlamentar, que estava em missão oficial nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, antecipou sua passagem de volta ao Brasil, resultando em um custo adicional aos cofres públicos.

Inicialmente, Seif retornaria da capital emiradense para Lisboa, em Portugal, onde participaria da Bolsa de Turismo de Lisboa, antes de seguir para São Paulo e, posteriormente, para Florianópolis. Contudo, um novo plano foi traçado para que o senador conseguisse estar presente no ato de Bolsonaro na capital paulista.

continua após o anúncio

Em resposta às críticas, o senador afirmou, por meio de nota, que a missão oficial em Lisboa foi um convite do governador de seu estado, Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC), e que a viagem foi "devidamente autorizada e custeada pelo presidente do Senado", o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Como membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e pelo ineditismo da participação de Santa Catarina em feira internacional, representarei o nosso estado e o Brasil, não só na feira, mas em diversas outras agendas bilaterais de interesse no fomento do setor turístico catarinense", afirmou o senador em sua nota.

Segundo dados do Portal da Transparência, a equipe de Seif cancelou as passagens da viagem de Dubai para Lisboa, que já estavam compradas desde o dia 30 de janeiro, a fim de que o senador retornasse para São Paulo no domingo. Essa alteração gerou um custo adicional de R$ 32 mil, integralmente coberto pelo Senado. O custo total da viagem ultrapassou os R$ 77 mil. Seif participou da manifestação de seu aliado na Avenida Paulista e seguiu viagem para Paris ainda no mesmo dia. De lá, ele irá para Lisboa, onde retomará suas atividades previamente programadas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: