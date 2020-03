Justiça aceita denúncia contra dono do Grupo Petrópolis em ação que investiga lavagem de mais de R$ 1 bilhão

A Justiça Federal aceitou uma denúncia feita pelo MPF-PR contra Walter Faria, proprietário do Grupo Petrópolis, em uma ação que investiga lavagem de dinheiro em favor da Odebrecht entre 2006 e 2014, no âmbito da Operação Lava Jato edit

247 - A Justiça Federal aceitou uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal do Paraná (MPF-PR) contra Walter Faria, proprietário do Grupo Petrópolis, em uma ação que investiga lavagem de mais de R$ 1,1 bilhão em favor da Odebrecht entre 2006 e 2014, no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com as investigações, Faria disponibilizava dinheiro em espécie para agentes públicos e, em troca, recebia dólares pagos pela Odebrecht no exterior.

Segundo a denúncia, o Grupo Petrópolis pagou em propina R$ 512 milhões. Em contrapartida, recebeu US$ 120 milhões no exterior.

O MPF denunciou o empresário e outras 22 pessoas vinculadas ao Grupo Petrópolis, Antígua Overseas Bank e ao departamento de Operações Estruturadas da empreiteira em dezembro de 2019.

Contas do empresário Walter Faria no exterior também foram usadas para pagamentos de propina envolvendo contratos de navios-sonda da Petrobras.