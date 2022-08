Justiça revoga prisão domiciliar de bolsonarista que matou Arruda em Foz do Iguaçu

Apoie o 247

247 - A Justiça do Paraná revogou a prisão domiciliar do policial Jorge Guaranho, bolsonarista que assassinou o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, no mês passado. Guranho será encaminhado para um presídio.

O bolsonarista, que ficou ferido após reação de Arruda e seus amigos, que estavam numa festa de aniversário, estava internado com alta prevista para a última quarta-feira, 10.

Após um ofício do Complexo Médico Penal, em Curitiba (PR), sobre a necessidade de cuidados que o agente penal necessita, a Justiça havia substituído a detenção por prisão domiciliar – inicialmente negada e agora revogada.

Guaranho será encaminhado para o Complexo Médico Penal.

