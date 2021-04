"Lava Jato foi manipulada para entregar o petróleo", diz Requião

247 – O ex-senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, concorda com a tese de que o ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal, trabalhou a serviço dos Estados Unidos e contra os interesses do Brasil, conforme apontou reportagem do jornal francês Le Monde .

"Nunca afirmei que a lava jato não se deparou com uma série pesada de desvio de dinheiro público. Apenas sempre afirmei que foi manipulada para entregar o país, nosso petróleo, nossa soberania, escravizar os trabalhadores, em benefício de interesses de outros países", apontou em seu twitter.

