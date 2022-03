"Lei do retorno nunca falha", diz Gleisi, sobre desistência de Moro

A presidente nacional do PT sinalizou que algumas ilegalidades de Sérgio Moro influenciaram na dificuldade de ele subir nas pesquisas e, em consequência, desistir do Planalto edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta quinta-feira (3) as ilegalidades de Sérgio Moro, após a informação de que o ex-juiz parcial desistirá de concorrer à presidência da República.

"Moro usou a toga pra se promover, abusou das prisões/delações, condenou sem provas, chocou o fascismo, virou ministro de olho no STF, nem bem entrou num partido, já tá mudando, nem os seus o querem e a candidatura miou. É a lei do retorno que nunca falha, para o bem ou para o mal", escreveu a parlamentar no Twitter.

O deputado federal Alexandre Leite, tesoureiro do União Brasil em São Paulo, afirmou que Moro trocará o Podemos pela sigla do dirigente para concorrer a uma vaga no Congresso Nacional.

O ex-magistrado segue com dificuldades para chegar aos 10% dos votos na corrida para o Planalto. Segundo pesquisa PoderData, divulgada na quarta-feira (30), Moro alcançou 6% dos votos , atrás de Ciro Gomes (PDT), com 7%, de Jair Bolsonaro (PL), com 32%, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 41% do eleitorado.

Moro usou a toga pra se promover, abusou das prisões/delações, condenou sem provas, chocou o fascismo, virou ministro de olho no STF, nem bem entrou num partido, já tá mudando, nem os seus o querem e a candidatura miou. É a lei do retorno que nunca falha, para o bem ou para o mal

