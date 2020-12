Mais feminicídio: jovem é morta a tiros pelo ex-companheiro em SC

Jovem de 23 anos, Thalia Ferraz foi assassinada pelo ex-companheiro na frente de seus familiares em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina, em mais um caso de feminicídio revoltante. No Rio, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi também foi morta, a facadas, pelo ex-marido edit

247 - Após a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi ser morta a facadas pelo ex-marido no município do Rio, o Brasil registrou mais um caso de feminicídio com ampla repercussão. Jovem de 23 anos, Thalia Ferraz foi assassinada pelo ex-companheiro na frente de seus familiares, entre eles os sobrinhos de 14 e 8 anos, em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina, na noite de quinta-feira (24). O homem, que está foragido, teria enviado uma mensagem para a vítima minutos antes do crime, em que pergunta "gosta de surpresa?".

Um familiar disse ao portal G1 que Thalia terminou o relacionamento com o homem dois dias antes do crime. De acordo com o familiar, o suspeito já entrou na residência atirando. A vítima, que tinha deficiência auditiva, tentou se proteger indo para um dos quartos.

A vítima foi atingida por um disparo na altura do tórax, após o projétil atravessar a porta do cômodo. Os tiros também quebraram vidros das janelas e do box do banheiro, transformando o local em um "cenário de guerra".

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h40 para atender a ocorrência. Os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Thalia deixa dois filhos de 3 e 6 anos.

