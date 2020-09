Manuela D'Ávila abre campanha em Porto Alegre: 'queremos homens e mulheres com emprego e renda' (vídeo)

Em vídeo de abertura de campanha no Facebook, a candidata à Prefeitura de Porto Alegre Manuela D'Ávila (PCdoB), em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto, afirmou que ela e sua equipe trabalharão "para que homens e mulheres tenham renda, emprego". "Não temos tempo para os que trabalham apenas no ano da eleição" edit

247 - A candidata à Prefeitura de Porto Alegre Manuela D'Ávila (PCdoB) abriu sua campanha eleitoral, nesse domingo (27), divulgando um vídeo no Facebook, conclamando os internautas a prestar apoio à chapa dela com Miguel Rossetto (PT). A ex-deputada afirmou que ela e sua equipe trabalharão "para que homens e mulheres tenham renda, emprego". "Para que as crianças não trabalhem. Estejam em salas de aula", complementou.

Segundo a candidata, "Porto Alegre está repleta de crianças nas sinaleiras, índices de desemprego... não temos tempo para os que trabalham apenas no ano da eleição".

"É possível ter uma prefeitura que diga 'vem comigo' e não 'te vira'. Não é preciso escolher entre dois passados. Aquele passado das obras atrasadas ou esse de abandono da cidade", disse. "A violência política dos adversários já começou. Ataques, baixarias... Mas estamos fortes e unidos", continuou.

Segundo o primeiro levantamento oficial reistrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e realizado pela RealTime Big Data, a candidata do PCdoB lidera com folga a corrida eleitoral (21%), 10 pontos a mais que o segundo colocado, José Fortunati (PTB), com 11%.