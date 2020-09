Manuela D’Ávila: “não existe como construir projeto para 2022 baseado no antipetismo"

247 - Em entrevista o programa Cai Na Roda, do GGN, Manuela D’Ávila (PCdoB), candidata à prefeita de Porto Alegre, fala sobre a sua batalha pessoal e política contra as fake news e sobre a construção da unidade para impedir a reeleição de Bolsonaro em 2022.

Sem citar nominalmente Ciro Gomes (PDT), que no campo progressiata tem feitos ataques diretos a Lula e ao PT, Manuela afirma que “não existe como construir projeto para 2022 baseado no antipetismo". "Se é preciso que estejamos juntos, também é preciso que uma turma nossa supere isso", defendeu ela, reforçando ainda que da mesma forma, as esquerdas não deveriam construir sua relação com as chamadas minorias a partir da visão distorcida pelo preconceito e as fake news.

Segundo Manuela, está na hora da oposição aprender que “não existe contradição entre ruas e redes”.

"Eu torço muito para que a gente esteja unido em 2022. O que eu quero e trabalho é para que nós estejamos unidos e tenhamos uma candidatura que dialogue com o futuro do nosso País. Eu tenho a impressão de que a nossa base social, que se identifica com as nossas ideias, está unida", frisou.

E acrescenta: "O PCdoB, meu partido, vai trabalhar para construir a derrota do bolsonarismo, esse projeto que tem aniquilado a esperança do nosso povo".

Sobre as eleições municipais, Manuela defende que é possível "fazer de Porto Alegre a alternativa àquilo que o Brasil vive".

"Nós resistimos porque nos impõem a resistência, mas nós queremos transformar a vida da população. Meu sonho é mostrar que é possível construir nesse momento da história atravessado por múltiplas crises – econômica, sanitária, ambiental – um outro rumo", enfatiza.

