MPF pede suspeição de juiz da Lava Jato crítico de Moro e Dallagnol

247 - O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça que declare suspeito o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba Eduardo Fernando Appio, crítico da parcialidade do ex-juiz suspeito Sergio Moro e seus comparsas da Operação Lava Jato, responsável por quebrar empresas nacionais e deixar mais de 4 milhões de desempregados. A informação é da jornalista Bela Megale, d'O Globo.

O MPF cita como argumento a adoção da assinatura 'LUL22' no sistema processual da Justiça Federal entre 2021 e o início deste ano. Também cita a doação de Appio à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como publicações do magistrado críticas à Lava Jato em seu perfil no Twitter. A peça é assinada pela procuradora Carolina Bonfadini de Sá, do MPF-PR.

Appio assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por processos e inquéritos da Lava Jato no Paraná. Apesar de suas críticas a Moro e Deltan Dallagnol, ele não quer marcar o fim da operação, afirmando que "não aceitou esse papel histórico".

Cerca de 240 procedimentos penais da antiga Lava Jato ainda são analisados na 13ª Vara Federal de Curitiba.

