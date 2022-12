Mulher é velada em acampamento bolsonarista no Paraná: “família patriota” (vídeo)

A mulher, de 58 anos, frequentou o acampamento por dois meses protestando contra a vitória do presidente Lula; caso aconteceu em Toledo edit

247 - O vídeo do momento em que uma mulher é velada em um acompanhamento bolsonarista no Paraná, viralizou na internet. O caso aconteceu nesta sexta-feira (23) em Toledo, a 540 km de Curitiba. A cerimônia improvisada contou com a presença de um padre.

O homem que faz a gravação diz que a mulher, de 58 anos, frequentou o acampamento por dois meses protestando contra a vitória do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A família achou por bem trazer o corpo aqui no acampamento. Família patriota", diz o homem.

Ainda conforme o relato do homem que postou o vídeo nas redes sociais, a mulher sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Nas imagens, é possível ver que o carro da funerária fica parado e rodeado de pessoas vestidas com camisas e bandeiras do Brasil. O hino nacional também é tocado.

