No Sul, homem negro é vítima de tentativa de homicídio, mas ao ser chamada, brigada prende a vítima e não o agressor

247 - Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste sábado (17) mostra um homem negro foi vítima de tentativa de homicídio. mas ao ser chamada, a Brigada Militar decidiu prender a vítima, e não o agresso. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul.

O agressor e a vítima ainda não foram identificados.

A vítima foi algemada e colocada em camburão. O agressor, branco, pôde deixar o local, sem ser fichado ou penalizado pela ameaça.

