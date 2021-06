“O orçamento está deixando de ser secreto”, diz Gleisi ao citar corrupção na Saúde e alta nas contas de luz

"Jornais hoje falam em aumento na conta de luz. E Bolsonaro mantém a turma do PP nas compras da Saúde", afirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR). "E o orçamento secreto só aparecendo e deixando de ser secreto!", disse edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lembrou a existência do orçamento secreto, de R$ 3 bilhões, para a compra de apoio parlamentar com o intuito de favorecer Jair Bolsonaro e, de acordo com a petista, tanto as compras suspeitas de vacinas pelo Ministério da Saúde quanto às altas nas contas de energia indicaram que o orçamento está deixando de ser secreto devido às evidências do seu uso.

"Jornais hj falam em aumento na conta de luz. E Bolsonaro mantém a turma do PP nas compras da Saúde. Passou a dizer que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Mas agora que sabe, continua sem tomar providências. E o orçamento secreto só aparecendo e deixando de ser secreto! Afe", escreveu a parlamentar no Twitter.

Jornais hj falam em aumento na conta de luz. E Bolsonaro mantém a turma do PP nas compras da Saúde. Passou a dizer q ñ tem como saber o q acontece nos ministérios. Mas agora q sabe, continua s/ tomar providências. E o orçamento secreto só aparecendo e deixando de ser secreto! Afe June 29, 2021

A CPI da Covid apura denúncias de superfaturamento na aquisição do imunizante indiano Covaxin. O valor da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

Jair Bolsonaro manteve o PP, sigla do Centrão, sob o comando do Departamento de Logística (DLOG) do Ministério da Saúde, onde surgiram suspeitas de corrupção envolvendo a compra da vacina.

Sobre as contas de energia, a área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) calculou que o novo patamar da bandeira vermelha nível dois deve subir para algo entre R$ 11,50 e R$ 12,00 a cada 100 quilowatt-hora consumidos.

Setores progressistas têm dito que o aumento das contas de energia é uma forma de o governo beneficiar empresas privadas em um contexto no qual o Senado já aprovou a privatização da estatal Eletrobrás.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.