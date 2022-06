Pesquisa Exame/Idea aponta cenário indefinido no Rio Grande do Sul com Eduardo Leite e Lorenzoni empatados em 1º turno

Na pesquisa estimulada, ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), aparece com 25% das intenções de votos, e o ex-governador do estado Eduardo Leite (PSDB) com 20% edit

247 - Pesquisa do Instituto Ideia mostra que o cenário no Rio Grande do Sul passa longe de estar definido. Os dados divulgados pela Exame revelam que, na pesquisa estimulada, a disputa ao governo do estado está empatada entre o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que aparece com 25% das intenções de votos, e o ex-governador do estado Eduardo Leite (PSDB) com 20%, informa o site UOL.

Também aparecem na lista Beto Albuquerque (PSB) e Edegar Pretto (PT), ambos com 11%. Os dois empatam tecnicamente com Luiz Carlos Heinze (PP), que tem 7%. Heinze, por sua vez, empata também com Pedro Ruas (PSOL), 5% e Roberto Argenta (PSC), com 2%.

O resultado também se mantém empatado na pesquisa espontânea: Onyx tem 6%, Edegar Pretto e Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) possuem 5% cada. Leite e Albuquerque ficaram com 2%, enquanto Heinze, José Ivo (MDB), Romildo Bolzan Júnior (PDT) e Manuela D'Ávila (PCdoB) têm 1%.

Para o levantamento, o primeiro do instituto para este estado, foram ouvidos 1.000 moradores do Rio Grande do Sul entre os dias 10 e 15 de junho, por telefone. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RS-04825/2022.

