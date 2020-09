PF investiga fraude em licitação de R$ 1 milhão no TRF-4

247 - A Polícia Federal está investigando a suspeita de fraude em uma licitação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que julga as ações da Lava Jato em segunda instância.

A licitação, no valor de R$ 1,04 milhão, está relacionada a um contrato na área de tecnologia. Interceptações telefônicas feitas pela PF indicam que empresas teriam combinado a participação na licitação para conseguir valores maiores para o serviço oferecido.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, nas mensagens interceptadas está o histórico de conversas do grupo “TRF-4”, criado por um gerente comercial da empresa Microstrategy.

"De acordo com essas mensagens, o gerente da Microstrategy solicitava que a empresa B2T (empresa que aparece nas duas operações da PF) participasse do pregão para que não houvesse risco de cancelamento por falta de competitividade. No entanto, ainda segundo as mensagens captadas pela PF, a participação da B2T não colocava em risco a Microstrategy", diz o jornal.

