Pimenta critica a "trajetória de um golpista" após Sérgio Moro decidir morar nos EUA

Deputado Paulo Pimenta (PT-RS) lembrou de algumas condutas de Sérgio Moro muito criticadas, especialmente, por setores progressistas. O ex-juiz decidiu morar nos EUA, país que está por trás de uma agenda antipovo e antisoberania implantada no Brasil após o golpe contra Dilma Rousseff

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) fez uma postagem no Twitter para lembrar as condutas ilegais do ex-juiz Sérgio Moro, que está de mudança para os Estados Unidos.

"Trajetória de um golpista: Após perseguir Lula, virar ministro de Bolsonaro e enriquecer com consultorias, Moro vai morar nos EUA", escreveu o parlamentar no Twitter.

Trajetória de um golpista: Após perseguir Lula, virar ministro de Bolsonaro e enriquecer com consultorias, Moro vai morar nos EUA - Clique para ver também ☛ https://t.co/wYBvlGowIV December 27, 2020

Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem provas no processo do triplex em Guarujá. O petista foi acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel. O próprio Ministério Público Federal (MPF-PR) reconheceu a falta de "provas cabais" de que Lula era o proprietário da unidade.

Quando julgava os processos da Lava Jato em primeira instância, Moro recebeu o convite da equipe de Bolsonaro para ser ministro ainda na campanha eleitoral de 2018.

O ex-ministro se tornou sócio-diretor da consultoria Alvarez & Marsal (A&M), com sede nos Estados Unidos. A empresa administra a recuperação da Odebrecht e da OAS, construtoras que quebraram após a Lava Jato.

