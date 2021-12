Podemos anuncia filiação de Deltan Dallagnol para sexta-feira

Apoie o 247

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O Podemos anunciou, nesta segunda-feira (6/12), que a filiação do ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol será na próxima sexta-feira (10/12), em Curitiba, capital do Paraná.

A cerimônia contará com a presença do recém-filiado e pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos-PR), da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu (SP), e dos senadores Alvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns, ambos do Podemos-PR.

