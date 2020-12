Prefeitura de Curitiba fecha acordo com São Paulo para distribuir a CoronaVac

247 - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), anunciou nesta segunda-feira (7) que fechou acordo com o governo de São Paulo para compra de doses da vacina chinesa CoronaVac, produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan.

Greca, que foi reeleito para o cargo, não anunciou a quantidade de doses que será adquirida, e disse que comprará qualquer vacina autorizada pela Anvisa.

“Se a Anvisa permitir, renovo o meu interesse em adquirir esta (Coronavac) e qualquer outra vacina que for disponibilizada”, explica o prefeito, segundo a CNN Brasil.

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (7) a primeira fase do plano estadual de imunização contra a Covid-19 de São Paulo.

O cronograma prevê prioridade para a imunização de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, seguidos pelos idosos com idade a partir de 60 anos.

