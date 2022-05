Presidente do Podemos-RS vai à polícia após receber vídeo com homem ejaculando sobre sua foto

Vereadora de Cruz Alta, Luirce Paz, prestou uma queixa policial no sobre o caso no último dia 26 (quinta-feira) edit

247 - A vereadora de Cruz Alta (RS) e presidente estadual do Podemos no Estado, Luirce Paz, prestou uma queixa policial no último dia 26 (quinta-feira) após receber um vídeo em seu celular onde um homem ejaculava sobre sua foto. Antes de receber o vídeo, a parlamentar havia feito uma live em uma unidade de saúde do município e pedido que as pessoas que tivessem dificuldades para serem atendidas enviassem uma mensagem para o seu Whatsapp.

Dois dias depois da transmissão ao vivo, a vereadora recebeu uma mensagem de um número desconhecido afirmando que queria fazer uma “reclamação”. Em seguida, o remetente enviou o vídeo com a cena da masturbação.

“A mulher na política é vista como aquele objeto. Se ela briga por aquilo que ela acredita, é louca, desequilibrada, desesperada, mal amada. Mas em nenhum momento é uma boa política. São coisas que vêm acontecendo. Mas a minha voz ninguém vai calar, porque eu fui eleita para representar a comunidade de Cruz Alta”, afirmou Luirce, de acordo com o Brasil de Fato.

Por meio de nota, a presidente nacional do Podemos Mulher, Márcia Pinheiro, afirmou que o caso se trata de um “ato inadmissível, machista e misógino” e que todas as medidas para a apuração do crime estão sendo tomadas. “Mais um caso de assédio. Mais uma violência a nossas podemistas. Até quando?”, concluiu.

