Publicitária viraliza com “Fora Bolsonaro” durante juramento da formatura em Curitiba (vídeo)

A jovem protestou contra o presidente em plena cerimônia e ainda abriu faixa com as palavras de ordem, para delírio da maior parte dos presentes

247 - A publicitária recém-formada Karine Nicolossi aproveitou a posição de oradora da turma e usou o púlpito para fazer um protesto contra Jair Bolsonaro. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (19), em Curitiba (PR).

Após proferir o texto habitual de cerimônias acadêmicas de colação de grau, Karine de braço à frente do corpo, encerrou seu texto convencional com as palavras de ordem: “Em defesa da democracia e da educação: Fora, Bolsonaro!”.

O ato de coragem foi aplaudido efusivamente pela maior parte dos presentes no evento, que explodiram em palmas e gritos de apoio,

Ao ser chamada para receber o seu diploma, a publicitária ainda abriu uma faixa com os mesmos dizeres ecoados minutos antes: “Fora, Bolsonaro”. Uma funcionária do cerimonial tentou retirar a jovem rapidamente do local enquanto ela posava para fotografia com o acessório de protesto, mas ela agiu com naturalidade, se desvencilhou da mulher e a fulminou com um olhar pouco amigável, informa a Revista Fórum.

Assista:

Na Republica de Curitiba. Que tal? pic.twitter.com/Mmyng5bjNx — ROCHA ADVOGADO (@rocha_lcr) August 19, 2022

