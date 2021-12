Requião ironiza militares e diz que, se eles não ajudam a Bahia, que ao menos mandem picanha e filé mignon

Apoie o 247

247 – A imagem dos militares brasileiros vem sendo duramente atingida pelo governo de Jair Bolsonaro, que se diverte em Santa Catarina, quando centenas de milhares de brasileiros sofrem com as enchentes na Bahia. Prova desse descrédito é um tweet do ex-senador Roberto Requião, em que ele cobra que os militares pelo menos enviem picanha, filé e bacalhau às vítimas da tragédia. Confira:

Se nossas honrada as forças armadas se abstêm de socorrer em massa os flagelados da Bahia, que ao menos enviem a está população flageladas suas reservas de bacalhau, camarão, picanha, filé mignon e leite condensado. — Roberto Requião (@requiaooficial) December 28, 2021

