Requião sinaliza distanciamento em relação ao presidente Lula

Ex-candidato ao governo do Paraná postou em suas redes notícia sobre agenda de Lula no estado sem sua participação edit

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-senador Roberto Requião, que se filiou ao PT e disputou o governo paranaense na eleição passada, sinalizou um certo distanciamento em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumprirá agenda no Paraná sem visitá-lo, ao postar notícia do jornal O Globo sobre o tema:

Lula volta ao Paraná em agenda sem Requião, aliado local na eleição passada | Lauro Jardim | O Globo https://t.co/WhETAiWJNR March 16, 2023

"Lula estará no Paraná na quinta-feira, pela primeira vez desde que voltou à Presidência, para posse de Enio Verri como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Beleza. Só que a agenda em Foz do Iguaçu não contempla Roberto Requião, principal nome de seu palanque local na eleição do ano passado. O ex-governador do estado, derrotado por Ratinho Júnior na tentativa de voltar ao cargo, não consta na lista de compromissos do presidente. Preterido também na disputa pelo comando da hidrelétrica, ficará de fora da cerimônia", escreve Lauro Jardim.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.