Santa Catarina: oito pessoas são presas após polícia acabar com encontro de neonazistas em sítio

Apoie o 247

ICL

247 - Oito homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Santa Catarina suspeitos de fazerem parte de uma célula neonazista interestadual. O grupo estava reunido em um sítio na cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, e participava de um encontro anual da célula. As informações são do portal G1.

Entre os presos, havia o integrante de um grupo skinhead internacional, conhecido por ser intolerante e de extrema direita. Os nomes deles não foram informados.

A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (14), mas a polícia informou sobre a operação apenas nesta terça-feira (15).

De acordo com as investigações, os criminosos teriam escolhido o município por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829. No sítio, foram encontradas revistas, panfletos e outros objetos com símbolos de grupos supremacistas.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.