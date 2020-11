"Somos semente e voltaremos mais fortes", diz Paulo Pimenta sobre 2º turno das eleições

Presidente estadual do PT no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta avalia que o resultado das urnas é "afirmação da mentira, do ódio e do ressentimento" edit

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) avaliou o resultado do segundo turno das eleições municipais deste domingo (29), no qual a esquerda sofreu derrotas em São Paulo, Recife, Porto Alegre, Vitória.

Pimenta, que é presidente estadual do PT no Rio Grande do Sul, avalia que o resultado das urnas é "afirmação da mentira, do ódio e do ressentimento".

"Querem nos ver desistir. Não conseguirão. Somos semente e voltaremos mais fortes.

Leia na íntegra a nota de Paulo Pimenta:

Se enganam os que pensam que assistimos uma derrota do PT. É contra a esquerda. É contra os valores libertários e democráticos que representamos. É contra a inclusão dos mais pobres, contra os negros, jovens e gays, contra as mulheres contra os que ousam pensar e discordar e querer um mundo diferente. É a afirmação da mentira, do ódio e do ressentimento. É o medo vencendo a esperança.

Querem nos ver desistir. Não conseguirão. Somos semente e voltaremos mais fortes. Uma boa semente não basta para termos uma colheita farta. Precisamos ter uma terra fértil, água, saber o momento de plantar e de colher.

Aprender a escutar as urnas e aprender com elas. Ouvir o povo. Corrigir os erros, sermos humildes sem perder a coragem. Serenos sem perder a capacidade de indignação diante da injustiça, da dor, da fome e do preconceito. Sonhar todos os dias com um Brasil soberano e fraterno e dedicarmos o melhor das nossas vidas para transformar nossos sonhos em realidade.

Paulo Pimenta

Deputado Federal e Presidente do PT / RS

O conhecimento liberta. Saiba mais