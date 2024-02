Tarso Genro: 'a Transparência Internacional atua como um grupo da direita golpista global'

Apoie o 247

247 - Ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT) afirmou bateu duro na ONG estrangeira Transparência Internacional após o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinar investigação sobre a atuação da entidade no Brasil, onde fez um conluio com a Operação Lava Jato, que tinha o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) como juiz e procurador, respectivamente. Em 2021, o mesmo STF declarou a suspeição de Moro nos processos da Lava Jato em primeira instância.

"Este Sr. diz que colaborou de forma ativa com Dalagnoll, cuja conduta é tida como criminosa na 'lava-jato'. Integrou-se assim voluntáriamente na estratégia golpista, o que deixa claro que a Transparencia Internacional atua como um grupo internacional da direita golpista global", escreveu o petista na rede social X.

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG estrangeira "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS". >>> “Transparência Internacional é tão transparente quanto Moro e Dallagnol”, diz Gleisi

