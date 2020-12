"Uso da Abin justifica impeachment e prisão dos envolvidos", diz Paulo Pimenta

De acordo com o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), a revelação de que a Abin tentou ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Fabrício Queiroz é suficiente "para um impeachment e para prisão imediata dos envolvidos sejam eles quem forem" edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) cobrou o impeachment de Jair Bolsonaro, após a revelação de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu pelo menos dois relatórios para a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) com o objetivo de embasar um pedido de anulação das investigações sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar - tanto ele quanto o congressista foram denunciados pelo Ministério Público (MP-RJ).

"Os documentos que revelam que a Abin trabalhou para ilegalmente produção de 'provas' para defesa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz, que envolve diretamente Jair Bolsonaro e Micheque são suficientes para um impeachment e para prisão imediata dos envolvidos sejam eles quem forem", escreveu o parlamentar no Twitter.

Um dos documentos da Abin é autoexplicativo ao definir a razão daquele trabalho. Em um campo intitulado "Finalidade", cita: "Defender FB no caso Alerj demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de FB".

