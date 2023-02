Vestido de ‘franco atirador’, homem ameaça vizinhos, atira do telhado e morre após confronto com policiais no Paraná

João Camargo Roseno, de 58 anos, subiu em um telhado armado com uma arma, vestido com roupas militares, assustando vizinhos com ameaças e tiros edit

247 - O autônomo João Camargo Roseno, de 58 anos, subiu em um telhado armado com uma arma, vestido com roupas militares, assustando vizinhos com ameaças e tiros nesta terça-feira (21), em Jacarezinho, no Norte do Paraná.

De acordo com o portal RIC Mais, após a chegada dos policiais, ele afirmou que queria entrar em confronto com os policiais para morrer durante a troca de tiros. Depois de horas de negociação, o homem disparou contra os PMs e foi atingido com um tiro no peito.

O corpo de João foi enterrado nesta tarde de quarta-feira (22) no Cemitério São João Batista.

