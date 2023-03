Vinícolas gaúchas fecham acordo com MPT e pagarão R$ 7 milhões em indenizações a trabalhadores escravizados

Apoie o 247

ICL

247 - As vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, envolvidas em casos de condições de trabalho análogo à escravidão, firmaram um acordo com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) e pagarão uma indenização de R$ 7 milhões por danos morais coletivos e individuais.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado na quinta-feira (9), contém 21 obrigações e deverá ser cumprido de forma imediata. A multa em caso de descumprimento é cumulativa por cada infração registrada.

“No total, as reparações pelo crime chegam a R$ 8 milhões, além de verbas rescisórias que foram pagas pela Fênix em um valor de cerca de R$ 1,1 milhão. A partir do tratado firmado, as empresas terão de garantir também indenizações individuais aos trabalhadores que foram resgatados em caso da empresa contratante não realizá-lo. O prazo para os pagamentos é de 15 dias a partir da apresentação de todos os resgatados”, destaca a reportagem.

A Fênix, empresa terceirizada que contratou os trabalhadores, porém, não aceitou fechar um acordo com o MPT e, diante da recusa, o órgão vem tentando buscar a responsabilização da firma

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.