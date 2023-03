Embora São Paulo lidere o ranking geral, ela não está no topo da lista dos 10 municípios com melhor capital humano edit

Apoie o 247

ICL

247 — Confira o ranking das melhores cidades para empreender no Brasil. O Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) é a principal pesquisa que avalia o ambiente de negócios no Brasil, analisando 101 municípios desde 2014.

De acordo com a pesquisa de 2023, as 10 melhores cidades para empreender são:

São Paulo Florianópolis Joinville Brasília Niterói Boa Vista Curitiba Rio de Janeiro Macapá Goiânia.

Embora São Paulo lidere o ranking geral, ela não está no topo da lista dos 10 municípios com melhor capital humano, conforme lembrou reportagem do Estado de S.Paulo . Florianópolis é a única que está no Top 10 dos municípios com melhor capital humano.

Os dados foram apresentados em cerimônia com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O ICE avalia sete fatores para fazer o ranking geral, um dos quais é o capital humano. Esse fator mede a qualidade da mão de obra numa determinada cidade, com base em indicadores na área de educação básica e fundamental, superior e níveis de mercado de trabalho. A pesquisa também avalia as condições de ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação e cultura empreendedora. Além disso, o maior nível de educação formal nas cidades e presença de escolas de negócios estão positivamente atrelados à criação de empreendimentos de maior crescimento.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.