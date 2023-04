Em reunião com Lula, CEO da chinesa BYD promete investir cifra bilionária em carros elétricos no Brasil

Apoie o 247

247 - O diretor-executivo Wang Chuanfu, fundador da empresa chinesa BYD, pediu que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crie políticas para estimular a transição para a mobilidade elétrica e prometeu investir R$ 10 bilhões nos próximos três anos no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que o governo da Bahia, comandado por Jerônimo Rodrigues (PT), analise a possível desapropriação de uma área com a fábrica da Ford em Camaçari (BA), para que a planta seja vendida à montadora chinesa BYD.

A ideia de desapropriação para destravar as negociações entre Ford e BYD foi uma das principais pautas da reunião do presidente Lula com o CEO da BYD, na China, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo. O petista foi ao país asiático nesta quarta-feira (12).

O plano da BYD é manter a atual planta de montagem de baterias em Manaus (AM) e a fábrica de ônibus elétricos em Campinas, interior do estado de São Paulo.

O pólo de Camaçari deve consumir R$ 3 bilhões em investimentos. O objetivo é iniciar produção em 18 meses. Na reunião, o CEO da BYD prometeu gerar 1200 empregos diretos na Bahia para produzir dois modelos híbridos (combustão e elétrico): o SUV Song, que hoje é vendido a R$ 267 mil, e o Dolphin, “mais popular”, de R$ 199 mil.

A BYD está há 10 meses negociando a aquisição da planta de Camaçari com a montadora americana, que encerrou suas atividades produtivas no Brasil.

