Produção nacional de carros cai 19% em abril; Anfavea culpa juros elevados por retração

"Com esses juros o mercado não cresce”, criticou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea edit

Apoie o 247

ICL

247 - A produção de carros no Brasil sofreu uma forte queda no mês de abril. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), houve queda de 19,4% em relação ao registrado em março.

O presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, atribuiu a retração à taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central, comandado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto. Em sua última decisão, o Copom manteve a taxa a 13,75%, o que deixa o País no primeiro lugar em termos de juros reais.

"Com esses juros elevados, o mercado continuará em retração. Vamos continuar com paradas de fábricas. A taxa de hoje é incompatível com o crescimento da indústria", disse o presidente da Anfavea.

No mês passado, foram produzidos 178,8 mil veículos, contra 221,8 em março deste ano. No acumulado de janeiro a abril, foram 714,9 mil automóveis montados, contra 682,2 no mesmo período de 2022.

"No mês de abril, tanto em produção quanto vendas, comparando com o mês anterior, temos queda em relação à produção, ao emplacamento, à exportação. Na produção, houve um ajuste à real demanda de mercado. As montadoras fizeram algumas paradas no mês de abril, foi o mês que concentrou o maior número de paradas", explicou.

Em abril, o desempenho da indústria automotiva foi 3,9% inferior a abril de 2022, período em que o setor atravessava crise devido à escassez global de semicondutores.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem pressionando Campos Neto a baixar a taxa básica de juros, mas o bolsonarista não cede. Segundo o chefe de Estado, a taxa impede o crescimento do País, enquanto Campos Neto cita riscos inflacionários. (Com informações de O Globo).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.