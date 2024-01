Brasil corre o risco de epidemia de dengue, alerta ministério

Apoie o 247

247 - O Ministério da Saúde estima que podem ser registrados de 1,6 milhão até 5 milhões de casos de dengue em 2024. Em média, devem ocorrer 3,3 milhões. Foram notificados 2,9 milhões de casos, sendo 1.094 mortes, no ano passado.

A região Centro-Oeste deve ser a mais atingida. No Sudeste, é avaliado como potencial epidêmico, principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo. Na Região Sul, o Paraná deve atingir um "patamar alto" em relação aos novos casos de dengue. O Nordeste deve ter alta de casos da dengue, mas abaixo do limiar epidêmico. O Norte não foi considerado na avaliação.

Nas duas primeiras semanas epidemiológicas do ano (SE 1 e 2) foram registrados 528 e 331 casos de dengue, respectivamente, na cidade de São Paulo (SP). Em comparação com 2023, foram 206 e 111. Nenhuma morte foi confirmada na capital paulista.

