Covid-19 ainda é o maior problema de saúde do país para 62%, aponta pesquisa Ipsos

Na sexta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o fim da emergência global para a pandemia de Covid-19. Porém, a população brasileira segue preocupada com o assunto

247 - Na última sexta-feira (5), a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou o fim da emergência global para a pandemia de Covid-19. Um dado levantado pela Ipsos, porém, mostra que a população brasileira segue preocupada com o assunto: 62% dos brasileiros consideram a Covid-19 o maior problema de saúde enfrentado pelo país. O índice está acima da média global, que é de 47%. Os dados foram apurados pelo ‘Global Health Service Monitor’.

O Japão, com 73%, lidera a lista. Dos 34 países participantes da pesquisa, 19 apontaram a doença como o principal problema de saúde enfrentado pela nação.

Além da Covid-19, as outras opções disponíveis na pesquisa eram saúde mental, câncer, estresse, obesidade, diabetes, abuso de drogas, abuso de álcool, doenças cardíacas, tabagismo, demência, hospitais superlotados e doenças sexualmente transmissíveis.

A pesquisa 'Global Health Service Monitor' foi realizada pela Ipsos com 23.507 entrevistados, em 34 países: África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Suíça, Tailândia e Turquia.

