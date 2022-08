EUA declaram emergência de saúde pública por conta da varíola dos macacos

Há cerca de 550 mil doses de vacinas no território norte-americano, mas foram identificadas 1,6 milhão de pessoas consideradas vulneráveis edit

247 - O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Xavier Becerra, informou, nesta quinta-feira (4), que o governo norte-americano declarou o surto de casos de varíola dos macacos como uma "emergência de saúde pública". Há cerca de 550 mil doses de vacinas, mas foram identificadas 1,6 milhão de pessoas consideradas vulneráveis. As infecções por varíola dos macacos nos EUA subiram para 5,8 mil na última segunda-feira (1).

De acordo com o jornal New York Times, ao adotar a medida, as agências de governo receberão dinheiro de fundos de emergência e darão mais velocidade à vacinação e ao tratamento dos doentes.

No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência global por causa da varíola do macaco, pois havia confirmação de infecções pelo vírus em 70 países onde a doença não tinha sido identificada.

