Exame detecta o câncer de próstata com 94% de precisão

247 - Pesquisadores na Inglaterra fizeram um exame de sangue Prostate Screening EpiSwitch (PSE) com 94% de precisão, que, segundo estudiosos, é um percentual mais alto em comparação com o exame de sangue do antígeno (substância estranha ao organismo) específico da próstata (PSA). A pesquisa foi realizada com 147 pessoas. O novo teste foi desenvolvido pela Oxford Biodynamics em parceria com a Universidade de East Anglia (UEA), Imperial College London e Imperial College NHS Trust. A informação foi publicada em Veja.

De acordo com o professor Dmitry Pshezhetskiy, autor do estudo e integrante da Norwich Medical School da UEA. "O câncer de próstata é o câncer mais comum em homens e mata um a cada 45 minutos no Reino Unido. Atualmente, não existe um teste único para detectar o câncer de próstata, mas os exames de sangue PSA estão entre os mais usados, juntamente com exames físicos, de ressonância magnética e biópsias", diz.

"O teste PSE produz um diagnóstico de câncer de próstata rápido e minimamente invasivo com desempenho impressionante. Isso sugere um benefício real para fins de diagnóstico e triagem", acrescentou.

