Mesmo com surto de gripe, Brasil tem 12 milhões de vacinas paradas

247 - Mesmo com um surte de gripe, causado pelo vírus H3N2, o Brasil está com 12 milhões de doses da vacina contra a doença paradas. A explicação está na falta de procura do brasileiro para se imunizar, segundo o Metrópoles.

O Ministério da Saúde distribuiu 80 milhões de doses, mas apenas 67,9 milhões foram aplicadas, o que equivale a 84% do total disponível.

Para especialistas, a baixa imunização pode provocar uma epidemia da enfermidade e agravar o cenário da pandemia de Covid-19.

O Ministério da Saúde liberou, desde julho, as doses para todas as faixas etárias. Além disso, não é preciso ter intervalo entre a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e a da gripe.

