Ministério da Saúde divulga lista com 22 novos medicamentos disponíveis pelo SUS

247 - O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de 22 novos medicamentos na rede pública do país. Como resultado, o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a disponibilizar também novos tratamentos para diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia, mieloma e a vacina contra a dengue.



Entre os medicamentos anunciados na lista estão: nove destinados a doenças raras, cinco para doenças infecciosas, dois para oncologia, um para doença crônica e quatro para diversas outras condições. Como informado pelo Globo , a pasta também declarou sua disposição para incorporar novos tratamentos para pacientes com neuroblastoma, já tendo se reunido com o laboratório fabricante para demonstrar a viabilidade da análise.



A Conitec desempenha um papel como porta de entrada para as mais recentes tecnologias. O órgão é encarregado de analisar a segurança, eficácia, efetividade e impacto econômico das inovações, utilizando critérios técnicos e científicos.



Tal avaliação é realizada em comparação com as terapias já existentes, considerando o que já está disponível na rede pública de saúde. Para que uma nova medicação seja incorporada ao SUS, é imprescindível que seja submetida à avaliação e aprovação da Conitec.

