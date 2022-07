OMS anuncia varíola dos macados como emergência de saúde global

Apoie o 247

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste sábado o avanço da varíola dos macacos como uma emergência global de saúde. A entidade levou em consideração o cenário "extraordinário" da doença, que já chegou a mais de 70 países.

A emergência é um alerta contra a propagação do vírus e um incentivo para investimentos em pesquisas que investiguem as causas da doença e tratamentos eficazes.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu que falta consenso entre os membros do comitê de emergência da organização. Foi a primeira vez que o chefe da agência de saúde da ONU tomou tal ação, apesar das divergências.

Embora a varíola dos macacos tenha se estabelecido em partes da África central e ocidental por décadas, a doença havia desencadeado grandes surtos fora do continente africano, nem se espalhava amplamente entre as pessoas até maio, quando as autoridades detectaram dezenas de epidemias na Europa, América do Norte e em outros lugares.

A doença foi identificada pela ciência em 1958, mas agora médicos e pesquisadores tentam entender as causas da velocidade do novo surto e debatem a melhor forma para conter essa ameaça sem aumentar o estigma sobre os grupos mais vulneráveis ao vírus. Entre as estratégias, eles defendem campanhas de orientação focadas e vacinas.

A OMS estima que 98% dos casos de varíola dos macacos notificados em todo o mundo sejam entre "homens que se relacionam com homens" (HSH), o que engloba o grupo de gays e bissexuais, mas não se restringe a eles.

Seguem trechos da manifestação de Tedros Adhanom:

“Há um mês, convoquei o Comitê de Emergência sob o Regulamento Sanitário Internacional para avaliar se o surto de varíola dos macacos em vários paíse representava uma emergência de saúde pública de interesse internacional.”

"Naquela reunião, embora opiniões divergentes fossem expressas, o comitê decidiu por consenso que o surto não representava uma emergência de saúde pública de interesse internacional."

"Na época, 3.040 casos de varíola dos macacos foram relatados à OMS, em 47 países. Desde então, o surto continuou a crescer, e agora há mais de 16 mil casos relatados em 75 países e territórios e cinco mortes."

"À luz do surto em evolução, reuni novamente o comitê na quinta-feira desta semana para revisar os dados mais recentes e me aconselhar adequadamente."

"Nesta ocasião, o comitê não conseguiu chegar a um consenso sobre se o surto representa uma emergência de saúde pública de preocupação internacional.”

"As razões que os membros do comitê deram a favor e contra são apresentadas no relatório que estamos publicando hoje."

"De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, sou obrigado a considerar cinco elementos para decidir se um surto constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional.”

"Primeiro, as informações fornecidas pelos países - que neste caso mostram que esse vírus se espalhou rapidamente para muitos países que não o viram antes.”

"Segundo, os três critérios para declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional sob o Regulamento Sanitário Internacional, que foram atendidos.”

"Terceiro, o parecer do Comitê de Emergência, que não chegou a um consenso."

"Quarto, princípios científicos, evidências e outras informações relevantes - que atualmente são insuficientes e nos deixam com muitas incógnitas.”

"Quinto, o risco para a saúde humana, disseminação internacional e o potencial de interferência no tráfego internacional.”

"A avaliação da OMS é que o risco de varíola dos macacos é moderado globalmente e em todas as regiões, exceto na região europeia onde avaliamos o risco como alto.”

"Há também um risco claro de maior disseminação internacional, embora o risco de interferência no tráfego internacional permaneça baixo no momento.”

"Então, em suma, temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo, através de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco e que atendem aos critérios do Regulamento Sanitário Internacional.”

"Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola dos macacos representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional.”

"Assim, fiz um conjunto de recomendações para quatro grupos de países: Primeiro, aqueles que ainda não relataram um caso de varíola dos macacos, ou não relataram um caso por mais de 21 dias.”

"Segundo, aqueles com casos importados recentemente de varíola de macacos e que estão passando por transmissão de humano para humano. Isso inclui recomendações para implementar uma resposta coordenada para interromper a transmissão e proteger grupos vulneráveis.”

"Para envolver e proteger as comunidades afetadas; Intensificar as medidas de vigilância e saúde pública; Para fortalecer a gestão clínica e prevenção e controle de infecções em hospitais e clínicas.”

"Para acelerar a pesquisa sobre o uso de vacinas, terapias e outras ferramentas; E recomendações sobre viagens internacionais.”

