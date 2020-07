Universidade russa anuncia sucesso em testes clínicos de vacina contra Covid-19

"A Universidade Sechenov concluiu com sucesso os testes em voluntários da primeira vacina contra o coronavírus do mundo", disse Vadim Tarasov, diretor do Instituto de Medicina e Biotecnologias edit

Sputnik – Pesquisadores da Universidade Sechenov, de Moscou, realizaram ensaios clínicos bem-sucedidos de uma vacina contra Covid-19.

Os pesquisadores observaram que os resultados em dois grupos de voluntários comprovam a segurança do medicamento.

"A Universidade Sechenov concluiu com sucesso os testes em voluntários da primeira vacina contra o coronavírus do mundo", disse Vadim Tarasov, diretor do Instituto de Medicina e Biotecnologias, à agência Sputnik.

O cientista confirmou que os membros do primeiro grupo de voluntários receberão alta no dia 15 de julho e os do segundo no dia 20 de julho.

Aleksandr Lukashev, diretor do Instituto de Parasitologia e Doenças Tropicais e Transmissíveis da Universidade Sechenov, enfatizou a segurança da nova vacina.

"Esta etapa mostrou que a segurança da vacina [...] está em pé de igualdade com a de outras vacinas no mercado", disse ele.

Elena Smoliarchiuk, diretora do Centro de Estudos Clínicos de Novos Medicamentos da Universidade Sechenov, observou alguns dias atrás que os efeitos colaterais da nova vacina eram os usuais: vermelhidão no local da punção e, em alguns casos, dor de cabeça, febre, irritação na garganta ou dor nas articulações. Nenhum desses efeitos adversos, no entanto, durou mais de um dia ou exigiu intervenção médica.

