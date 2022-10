"600 no Bolso e 13 na urna" é assunto mais comentado do Twitter após Bolsonaro tentar comprar eleição

Apoie o 247

247 - A hashtag "600 no Bolso e 13 na urna", sugerindo que não há contradição entre o uso do benefício social com o voto crítico, é assunto mais comentado na rede social Twitter nesta sexta-feira (21) após Jair Bolsonaro promover um estelionato eleitoral à luz do dia, liberando diversos auxílios para distintos segmentos da sociedade.

O pacote de “bondades” distribuído por Jair Bolsonaro na reta final da campanha, que pode ser lido como efetiva compra de votos dos eleitores, já chega a R$ 68 bilhões, sinalizando o rombo que deixará para os cofres públicos em 2023, informa reportagem do jornal Valor Econômico nesta sexta-feira (21).

Internautas classificaram a ação como “absurda”e expressaram sua indignação nas redes. Veja a repercussão abaixo:

É puro desespero que eu espero que não funcione.

600 no bolso e 13 na urna. https://t.co/nXwTujXB41 — Guilherme Bateloche (@Gui_Bateloche) October 20, 2022





O auxílio Brasil do governo Bolsonaro acaba em dezembro. Lula vai retomar o Bolsa Família de R$ 600 + R$ 150 por cada filho. Portanto, no dia 30 de outubro, é 600 no Bolso e 13 na urna. October 20, 2022

Estou com LULA

600 NO BOLSO E 13 NA URNA#LulaPresidente1⃣3⃣ pic.twitter.com/ZHGWT1wzPn — Ana 13 #VamosJuntosPeloBrasil🚩🚩🚩 (@achagas407) October 20, 2022

Muito interessados no Brasil. Sei...



600 no bolso e 13 na urna pic.twitter.com/PKCTNT7RPd — velinda luciana🚩❤🇧🇷 (@VelindaDe) October 20, 2022

