Allan dos Santos é detonado após divulgar falsa suspeita de vacina ter provocado desmaio do jogador Eriksen

Blogueiro bolsonarista, alvo do inquérito do STF que apura os atos antidemocráticos, disparou a fake news de que Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca e desmaiou em campo por complicações em decorrência da vacinação contra a covid-19 edit

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, alvo do inquérito do STF que apura atos antidemocráticos, disparou a fake news de que Christian Eriksen, o camisa 10 da Dinamarca e jogador da Inter de Milão, sofreu uma parada cardíaca e desmaiou em campo por complicações em decorrência da vacinação contra a covid-19. A ação do extremista gerou revolta nas redes.

Segundo reportagem do portal O Globo, o diretor executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, declarou neste domingo (14) que Eriksen nunca testou positivo para coronavírus e não recebeu a vacina contra a doença. O dirigente afastou qualquer especulação sobre uma possível influência do vírus ou de sua imunização no mal súbito que o jogador sofreu no sábado, na derrota da Dinamarca para a Finlândia por 1 a 0.

“Ele não teve Covid e também não foi vacinado. Eu posso dizer que a equipe médica da Inter está em contato com todos da Dinamarca e com ele desde o início”, declarou Marotta, em entrevista à emissora italiana “RAI Sport”.

Em seu perfil do Twitter, o blogueiro postou na madrugada desta segunda-feira (15) informação de que "o médico-chefe e cardiologista da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de Maio". E ainda completou: "Há especulações de que ele teve coágulo sanguíneo ou miocardite, nada ainda confirmado em relação à vacina, mas o questionamento é grande".

Allan segue com sua postagem no Twitter e não foi notificado pela rede social.

Veja a repercussão:

Allan dos Santos é um fulano que ameaça pessoas com processos.



Objetiva deixar as pessoas com medo para não falarem.



Enquanto chefinho diz ser responsável pelas vacinas, ele advoga contra.



Quer me processar? Vem, covarde! — Marcelo Feller (@FellerMarcelo) June 14, 2021





Allan dos Santos mente até sobre o Eriksen ter tido uma parada cardíaca após a vacina. Não existe o mínimo de humanidade quando se quer vender uma teoria conspiratória. O post continua no ar, marque o @TwitterSeguro aqui embaixo pedindo a exclusão do mesmo em respeito ao jogador. pic.twitter.com/4HOH0J5RfW — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) June 13, 2021

Oi, @fzarife, tudo bem?



O tweet de Allan dos Santos espalhando especulações infundadas sobre vacinas fere explicitamente essa regra do Twitter.https://t.co/CinWhFJyeC



O tweet está no ar há mais de 9 horas. Allan já feriu a regra repetidas vezes.



Por que mantém sua conta? https://t.co/RtBzbmsu9l pic.twitter.com/wDJPtgqV1p — Guilherme Felitti (@gfelitti) June 13, 2021

esse allan dos santos é um lixo, patético. o cara ta ganhando grana, foi morar nos EUA sendo um pobretão, e fica negando as vacina, um dos pior lixo de humano que existe é esse, que leva os outros pra morte em benefício próprio — HanSoo (@HanSoo84904287) June 14, 2021

Definitivamente esse Allan dos Santos é fora da curva. Espalhar que o jogador Eriksen tomou vacina e sofreu efeitos, sem confirmação e ele nem vacinou. É no mínimo um idiota. Sem pátria, pois que ama o Brasil não joga nosso país na lama. — Soldodia (@JuliattiSandra) June 14, 2021

O blogueiro bolsonarista vinculou o colapso do Eriksen em campo com a vacina da Pfizer.



O @TwitterBrasil não faz nada. O post já tem 1600 RTs e já atingiu uma quantidade enorme de pessoas.



Nojo dessa corja podre. pic.twitter.com/NbdEh2hcyy — Felipe Neto (@felipeneto) June 13, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.