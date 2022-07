Alvo de polêmica por tatuagem íntima, Anitta lança perfume íntimo: "cheiroso para o resto da vida"

Apoie o 247

ICL

247 - Anitta acaba de entrar em uma nova área do mercado: a de perfumaria para as partes íntimas. A cantora, que está se recuperando após uma cirurgia de endometriose, comentou a decisão empreendedora e ironizou quem tanto a critica por ter uma tatuagem no ânus, após o cantor Zé Neto lançar provocações à cantora e iniciar uma abertura da “caixa preta” envolvendo cachês milionários de prefeituras aos sertanejos.

"Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu 'polemicu' (escrito dessa forma propositadamente pela cantora). Chegou a minha hora. Em breve, meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todo. A 'pepeka' de milhões, o 'piu piu' de milhões, as bola de milhões, o 'polemicu' de milhões. Cheiroso pro resto da vida", escreveu Anitta, no Twitter.

Com o nome de “Puzzy by Anitta” (que remete à gíria em inglês para vagina, “pussy”), a linha será toda em spray om três fragrâncias inspiradas em sucessos da cantora: “Se Envolver”, “Agátta” e “Preparada”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu polemicú. Chegou a MINHA hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, as bola de milhões, o polemicú de milhões. Cheiroso pro resto da vida. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Anitta (@Anitta) July 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.