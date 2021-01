Após divulgar teoria conspiratória sobre Covid-19, Fogaça dispara ataques contra críticos

247 - O chef de cozinha Henrique Fogaça fez um vídeo questionando a covid-19, doença causada pelo coronavírus. O jurado do 'Masterchef' perguntou aos seus seguidores se eles achavam que a pandemia foi causada de forma proposital ou acidental.

"Quando começou [a doença] o que vocês acham? Que foi acidental? Que eles foram perceber depois de um tempo só que havia um milhão de pessoas rodando o mundo e a doença já se instalando e rondando. Ou você acha que foi proposital? Para simplesmente dominar o mercado econômico do mundo, começando pelo Estados Unidos e automaticamente refletindo para todo o mundo", questionou

O vídeo foi duramente criticado por internautas, que apontaram o jurado do “MasterChef” como propagador de fake News. Na sequência, ele rebateu alguns seguidores com ataques, chamando-os de "burros, vacas e antas"., mas depois apagou as postagens.

O conhecimento liberta. Saiba mais