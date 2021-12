Ator da Globo Ícaro Silva classifica BBB de “entretenimento medíocre” e irrita fãs e Tiago Leifert

Ator negou rumores de que estaria no próximo programa: “respeitem minha história”. Ex-apresentador do reality, Leifert rebateu: "pagamos seu salário" edit

247 - O ator Ícaro Silva disparou críticas contra o Big Brother Brasil ao negar que participaria da edição de 2022 do reality da Globo. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, escreveu. O tuíte foi apagado após a repercussão.

Ícaro foi alvo de críticas e do primeiro ‘cancelamento’ antes mesmo de o programa ir ao ar. Um dos irritados foi Tiago Leifert, ex-apresentador do BBB, que rebateu o ator e apelou para a relação de poder entre a emissora e o funcionário. Para o jornalista, Ícaro fez uma “agressão gratuita” a quem nunca fez mal a ele. “Aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!”, disparou, em post no Instagram.

O ator depois retornou às redes e disse que o cancelamento de Karol Conká no BBB 21 foi um dos motivos para que ele não aceitasse participar da nova edição do reality. “A parte mais agressiva do mundo midiático é a misoginia. Combinada com racismo e então... Olha o que a Karol viveu esse ano. (...) Gente, muito obrigado mesmo! Até me atrasei pro rolê, mas amei essa enxurrada de paixões juvenis; não esperava na segundona pré férias. Amanhã venho dar minha opinião sobre futebol pra gente recuperar esse calor. Cuidem-se, bebam água e me sigam no Instagram”, debochou.

O jornalista Maurício Stycer avaliou com ironia a onda que se levantou contra o ator por conta das críticas ao programa. “Fãs de #BBB ficarem ofendidos ou irritados porque o ator Ícaro Silva classificou o programa de ‘entretenimento medíocre’ é caso de terapia. Vocês não confiam no gosto de vocês? Um comentário é capaz de abalar a confiança no próprio gosto?”, indagou.

Confira o post de Tiago Leifert:

